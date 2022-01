Stürmer von Bayer Leverkusen : Gegen Union hat Bayers Patrik Schick noch nie getroffen

Leverkusen Bayer Leverkusens Torjäger Patrik Schick hat in der Hinrunde 16 Treffer erzielt und steht in der finalen Auswahl für das „Welttor des Jahres“ der Fifa. Zum Rückrundenstart gegen Union Berlin fällt der positiv getestete Nadiem Amiri aus.

Was Seoane von der Werkself sehen will

Unter dem Bayer-Kreuz hätte niemand etwas dagegen, sollte er die Auszeichnung erhalten. Noch wichtiger wäre ihnen aber sicher, dass Schick an die Leistungen anknüpft, die er in der Hinrunde gezeigt hat. Mit 16 Toren stellte er einen Klubrekord auf und zeigte nach einer wechselhaften Debütsaison erstmals konstant, weshalb Bayer 2020 26,5 Millionen Euro für seine Dienste an die AS Rom überwiesen hat. Dass Schick nun bei Spitzenteams aus England und Spanien gehandelt wird, dürfte niemanden verwundern, der dem 1,91-Meter-Mann in den vergangenen Monaten bei der Arbeit zugesehen hat.