Finale gegen Bergamo Schick erwartet ein Spektakel der Zweikämpfe

Für Bayer ist nach dem Finale vor dem Finale. Denn bereits am Samstag geht die Trophäenjagd in Berlin gegen den Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern weiter. Der DFB-Pokal soll im Idealfall das Triple vollenden. Doch so weit will in niemand in Leverkusen vorausdenken. Der Fokus liegt auf der Zweikampfmaschine Bergamo, der letzten Hürde vor dem nächsten Triumph.