Vor dem Halbfinale Schick betont Bayers Lust auf Revanche gegen Rom

„Es ist seine Heimat, sein Klub, in dem er ein großer Spieler war“, betont der Spanier, der in seiner Zeit als Profi vor allem in Länderspielen immer wieder auf seinen italienischen Positionskollegen traf. „Er hat ein starkes Band mit seiner Mannschaft aufgebaut. Sie sind mutig mit dem Ball, sehr aggressiv und intensiv – so wie er auch gespielt hat. Es wird eine Freude sein, ihn morgen wiederzusehen. Wir müssen von der ersten Minute an unseren Fußball spielen und zeigen, dass wir wissen, wie man diese großen Spiele spielt.“