Zwölf Punkte auf Platz vier Bayer orientiert sich erneut nach unten

Meldung Bayer 04 hat seine Kaderliste für die Europa-League-Play-offs eingereicht. Nicht zum 26-Mann-Aufgebot zählen Daley Sinkgraven und Noah Mbamba. Das Hinspiel gegen die AS Monaco ist am 16. Februar in der BayArena, das Rückspiel findet am Donnerstag darauf statt.