Afrika-Cup Kossounou kehrt als Champion nach Leverkusen zurück

Dabei gerieten die Ivorer zunächst in Rückstand (38.). Nach etwas mehr als einer Stunde sorgte aber Franck Kessié für den Ausgleich Ausgleichstreffer, Borussia Dortmunds Angreifer Sébastien Haller schoss in der 81. Minute das 2:1-Siegtor. Kossounou stand beim Sieg im Endspiel in der Startelf und absolvierte die Partie über die komplette Distanz, nachdem er zuvor im Halbfinale beim 1:0 gegen die Demokratische Republik Kongo eine Gelb-Rot-Sperre abgesessen hatte. Für die Ivorer ist es der dritte Kontinentaltitel, zudem ist die Elfenbeinküste das erste Land seit Ägypten im Jahr 2006, das den Pokal im eigenen Land gewinnen konnte.