Ungewöhnliches Training : Profis der Werkself radeln sich die Köpfe frei

Leverkusen Bei einer Radtour versuchen die Spieler von Bayer Leverkusen die jüngsten Nackenschläge zu verarbeiten. Am Sonntag in Wolfsburg ist erneut das Improvisationstalent von Trainer Gerardo Seoane gefragt.

Am Freitag war bei Bayer Radfahren angesagt. Mit einer gemeinsamen Tour an den Rhein sollten die Profis der Werkself auf andere Gedanken kommen, zusammen eine Apfelschorle am Ufer trinken und „die Monotonie brechen“, wie es Trainer Gerardo Seoane umschreibt. „Durchlüften und nach vorne schauen“ sei das Ziel der schon länger geplanten Aktion gewesen. „Wir müssen zusammenstehen, gut regenerieren und alle Kräfte bündeln, um eine gute Leistung abzuliefern – und ein positives Resultat zu erzielen.“ Gemeint ist das anstehende Ligaspiel in Wolfsburg am Sonntag (17.30 Uhr).