Bayer in Wolfsburg gefordert Nico Kovac adelt Leverkusen, Alonso wiegelt ab

Leverkusen · Bundesliga-Tabellenführer Bayer 04 Leverkusen tritt an diesem Samstag beim VfL Wolfsburg an. Beide Trainer schätzen sich. Von dem besonderen Lob will Leverkusens Coach Xabi Alonso aber nichts wissen.

20.10.2023, 14:35 Uhr

Verstehen sich gut: Niko Kovac und Xabi Alonso (r.). Foto: Imago/regios24/Darius Simka