Wechsel zum FC Bayern Gerangel um Tah geht in die nächste Runde

Betis hatte anfangs mehr vom Spiel, doch Bayer eroberte sich Stück für Stück die Kontrolle über Ball und Gegner. Dennoch geriet die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso kurz nach der Halbzeit durch Juanmi in Rückstand (51.), Sommerzugang Jeanuel Belocian bewahrte die Werkself per Abstauber vor einer Niederlage (78.). Die Testspielbilanz ist mit einem Sieg, einer Niederlage und zwei Remis indes nicht optimal für den Doublesieger. Rolfes ficht das aber nicht an: „Letztes Jahr haben wir auch zwei Freundschaftsspiele verloren. Die Ergebnisse in der Vorbereitung interessieren mich nicht so viel, sondern eher, dass einfach jeder jetzt in einen anderen Modus geht. Die Vorbereitung ist so gestaltet, dass wir am Wochenende topfit und bereit sind, auch mental.“ Das sei beim 1:4 in London noch nicht der Fall gewesen. „Das war insgesamt zu träge, gegen Betis haben wir einen besseren Rhythmus gefunden.“