Bayer-Zugang Amiri : Viele Spielminuten, wenig Ertrag

Nadiem Amiri (r.) im Duell gegen den Mainzer Danny Latza. Foto: dpa/Martin Meissner

Leverkusen In unserer Serie werfen wir einen genauen Blick auf Bayers Zugänge in dieser Saison. Teil 7: Nadiem Amiri. Der Nationalspieler wechselte im Sommer 2019 für neun Millionen Euro unters Bayer-Kreuz und hat sich schnell in der Werkself etabliert.

Kurz nach dem Jahreswechsel, als die Welt noch in Ordnung war und von Corona keine Rede, offenbarte Nadiem Amiri eine kleine Bildungslücke. Im Trainingslager in La Manga auf die Tatsache angesprochen, dass Bayer Leverkusen 1993 zuletzt einen Titel gewonnen hat, reagierte der 23-Jährige mit ehrlichem Erstaunen. „Echt? So lange ist das her? Dann wird es aber Zeit!“, lautete seine scherzhaft trotzige Antwort auf die anhaltende Pokallosigkeit der Werkself. Ein gutes halbes Jahr später hatten er und seine Teamkollegen die Chance, die Durststrecke zu beenden. Doch das Pokalfinale ging 2:4 gegen den FC Bayern verloren. Amiri stand in der Startelf, wurde aber nach schwacher Leistung zur Halbzeit ausgewechselt.

Es war der vorläufige Abschluss einer mit Abstrichen guten Saison des 23-Jährigen. Im Sommer wechselte er für den „Schnäppchenpreis“ von neun Millionen Euro von der TSG Hoffenheim nach Leverkusen. Amiri wollte unbedingt zu Bayer – nicht nur, weil sein Kumpel Kerem Demirbay ebenfalls aus dem Kraichgau ins Rheinland wechselte. Er sah in der Werkself die Möglichkeit, seinen nächsten Entwicklungsschritt zu machen, in der Champions League zu spielen und Teil eines technisch starken, jungen Teams zu sein.

INFO Amiris Saison in der Bundesliga in Zahlen Einsätze 30 Spielminuten 1858 Tore/Vorlagen 1/5 Zweikampfquote 47,5 Prozent Passquote 85,9 Prozent

Ein Jahr später ist klar, dass Amiri diese Ziele erreicht hat. Er hat sich schnell in der Mannschaft etabliert, erhielt von Trainer Peter Bosz sehr viel Einsatzzeit und hörte nicht nur beim 2:1-Heimsieg gegen Atlético Madrid die epische Hymne der Champions League als Teil der Startelf. Was das angeht, war es eine erfolgreiche Saison für den zentralen offensiven Mittelfeldspieler, der auch auf der rechten Seite oder etwas weiter hinten zum Einsatz kam.

Allerdings hat die bisherige Saison des Nationalspielers auch einen Haken: Effektivität. Für die vielen Spielminuten, die er in dieser Saison auf der Uhr hat, sind fünf Vorlagen und ein Tor in der Liga zu wenig. Amiri hat das selbst erkannt und in Interviews immer wieder betont, sich im letzten Drittel verbessern zu wollen. Doch vor dem Tor geht ihm oft die nötige Konsequenz ab und viele seiner Aktionen bleiben zu ungenau, manchmal auch zu hektisch. Die gute Nachricht ist, dass sich diese Mängel durch Training beheben lassen. Großes Potenzial hat Amiri allemal, nun fehlt noch etwas Ruhe.

Wenn die Werkself am Mittwoch aus dem Urlaub zurückkehrt und am Donnerstag wieder ins Training einsteigt, geht diese spezielle Saison in ihre letzten Wochen. Bayer 04 und Amiri haben noch viel vor in der Europa League. Das Endspiel in Köln ist das erklärte Ziel von Mannschaft, Trainer und Funktionärsebene. Streng genommen reichen dafür durch den neuen Turniermodus drei Siege – angefangen mit dem Rückspiel gegen die Glasgow Rangers am 6. August (18.55 Uhr). Beim 3:1-Hinspielsieg in Schottland fehlte Amiri wegen einer Schulterverletzung.