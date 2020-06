„Können noch was reißen“ : Bayer 04 zwischen Enttäuschung und Trotz

Leverkusen Nachdem Platz vier verpasst ist, richtet sich der Fokus der Werkself auf das DFB-Pokalfinale am Samstag und Europa League im August, die ein Umweg in die Champions League sein kann. Sportgeschäftsführer Rudi Völler betont: „Es ist für uns noch nicht vorbei.“

Sportgeschäftsführer Rudi Völler sprach derweil in die Mikrofone der „Sportschau“ und ordnete die bisherige Saison als „gut, aber nicht sehr gut“ ein. „Mönchengladbach hat es am Ende ein paar Punkte besser gemacht“, sagte der 60-Jährige. „Aber es ist für uns noch nicht vorbei.“ Gemeint ist das Pokalfinale am Samstag gegen den FC Bayern München sowie die Europa League, die im August fortgesetzt werden soll. Die Werkself steht nach dem 3:1-Sieg bei den Glasgow Rangers im März mit einem Bein im Viertelfinale. Das Rückspiel gegen die Schotten steht noch aus. Danach entscheidet nur noch ein Spiel über das Weiterkommen.

„Wir haben uns in der Kabine gesagt, dass wir noch nicht am Ziel sind“, sagte Völler. Bei aller Enttäuschung darüber, mit 63 Punkten – ein Wert, der bislang immer für einen Platz in den Top Vier gereicht hatte – letztlich nur Fünfter geworden zu sein, gelte: „Wir können noch etwas reißen.“ Dass Leverkusen auch in der kommenden Saison in der Champions League spielt, sei denkbar. Denn als Sieger der Europa League zöge Bayer in die Königsklasse ein. „Wir wollen absolut unsere Chance suchen“, kündigte Völler an.