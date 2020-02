Europa League : Bayer muss gegen Porto auch auf Aranguiz verzichten

Charles Aranguiz. Foto: dpa/Andreas Gora

Leverkusen Um ins Achtelfinale der Europa League einzuziehen, reicht Bayer Leverkusen am Donnerstag ein Remis beim FC Porto. Der Werksklub tritt die Reise allerdings mit Verletzungssorgen an: Sowohl Kevin Volland als auch Charles Aranguiz fallen für das K.o.-Spiel aus.

Rudi Völler ist ein Optimist. Wie eigentlich vor jeder Partie ist der Sportgeschäftsführer der Werkself zuversichtlich, dass seine Leverkusener erfolgreich sein werden. Das Rückspiel in der Zwischenrunde der Europa League am Donnerstag (18.55 Uhr) beim FC Porto bildet da keine Ausnahme. Dem Team von Trainer Peter Bosz würde nach dem 2:1 im Hinspiel bereits eine Punkteteilung fürs Weiterkommen reichen.Mit einem Grinsen im Gesicht trat Völler am Mittwochvormittag vor die Mikrofone am Flughafen Köln/Bonn. Vor dem Start mit dem Sonderflieger LG7921 in Richtung der Hafenstadt im Nordwesten Portugals sagte der 59-Jährige: "Wir fliegen grundsätzlich mit einem guten Gefühl dorthin." Das 2:1 aus dem Hinspiel wertet der Weltmeister von 1990 allerdings als "gefährliches Ergebnis". Aber: "Wir sind immer in der Lage, auswärts Tore zu erzielen, das haben wir in der Bundesliga bewiesen. Gegen eine so gute Mannschaft wie Porto nur zu verteidigen, ergibt keinen Sinn."

Das Hinspiel hatte Leverkusen nach Treffern von Lucas Alario und Kai Havertz verdientermaßen für sich entschieden. Einziger Schönheitsfleck war das Gegentor der Portugiesen durch Luis Diaz rund eine Viertelstunde vor dem Schlusspfiff. Zwei Leverkusener, die in der ersten Begegnung noch mitwirkten, werden beim Wiedersehen in Porto definitiv fehlen: Charles Aranguiz und Kevin Volland. Während der Chilene wie schon beim 2:0-Erfolg zuletzt in der Liga gegen Augsburg krankheitsbedingt ausfällt, wird Volland noch deutlich länger nicht zur Verfügung stehen. Der 27-Jährige hatte sich vor einer Woche im Hinspiel gegen Porto das Syndesmoseband im linken Sprunggelenk gerissen. Am Montagabend wurde er bereits in einer Spezialklinik in München operiert. Ihm drohen bis zu drei Monate Pause. Es wäre das Saisonaus für den bislang erfolgreichsten Angreifer von Bayer 04. "Er wird uns natürlich fehlen", betonte Völler angesprochen auf Volland. "Vor allem, weil er auf verschiedenen Positionen einsetzbar ist. Aber wir dürfen nicht rumjammern. Verletzungsprobleme haben andere Klubs auch."

Der FC Porto geht derweil mit leichtem Rückenwind in die Partie. Am Wochenende gewann das Team von Trainer Sergio Conceicao mit 1:0 gegen Portimonense SC und hält damit das Rennen um die portugiesische Meisterschaft weiter spannend. In der Tabelle liegt Porto derzeit einen Punkt hinter Tabellenführer Benfica Lissabon auf dem zweiten Platz.