Leverkusens Kapitän Lukas Hradecky sieht Bayer auf „positiver Welle“

Gut besucht war Bayer Leverkusens Training am Dienstag. Die Osterferien, das sonnige Wetter und wohl auch die deutlich aufgehellte sportliche Situation haben dazu beigetragen, dass etliche Fans als Zaungäste dabei waren. Sie erlebten eine muntere Einheit, vor allem gegen Ende bei einer Spielform auf kleinem Feld. Die Profis waren nicht nur mit reichlich Ehrgeiz dabei, feierten ihre Tore und haderten lautstark mit vergebenen Chancen, sondern sprachen viel miteinander, feuerten sich gegenseitig an oder munterten sich auf. Es gab in dieser Saison sicher schon Einheiten mit deutlich schlechterer Stimmung.