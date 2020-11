Werkself-Profis auf Länderspielreisen : Hradecky macht den Uhu, Pohjanpalo verletzt sich

Leverkusen Bayer Leverkusens finnische Nummer eins greift nach dem 2:1-Sieg in Bulgarien wieder zu dem Accessoire, mit dem er vor einem Jahr bereits Finnlands erste EM-Qualifikation feierte. Sein Landsmann Joel Pohjanpalo verletzt sich indes schwer am Sprunggelenk.

Er hat es wieder getan. Wie schon nach der geglückten EM-Qualifikation mit Finnland vor einem Jahr hat Lukas Hradecky nach dem 2:1 seiner Nationalmannschaft in Bulgarien erneut mit Uhu-Maske gefeiert. Der Torhüter in Diensten der Werkself hatte allen Grund dazu. Schließlich parierte er nicht nur einen von zwei Strafstößen der Bulgaren, sondern feierte mit der finnischen Auswahl zudem den vierten Nations-League-Sieg in Serie. Mit einem weiteren Erfolg am Mittwoch bei B-Liga-Spitzenreiter Wales können die „Huuhkajat“ (zu deutsch: die Uhus) die Tabellenführung erobern.