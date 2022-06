Einig mit Frankfurt : Alarios Abschied von der Werkself rückt näher

Leverkusen Ein Transfer des argentinischen Angreifers nach Frankfurt ist auf der Zielgeraden. Doch die Hessen bekommen offenbar Konkurrenz aus der Bundesliga.

Im Sommer 2021 geisterte der Name von Lucas Alario bereits durch das Umfeld von Eintracht Frankfurt , im Januar 2022 beschäftigten sich die Hessen intensiver mit einer Verpflichtung des Stürmers von Bayer Leverkusen . Doch der Werksklub winkte ab und entschied sich, den Argentinier zu halten. Nun ist das Interesse des Europa-League-Siegers aber konkreter denn je. Mit Alario soll bereits Einigkeit bestehen, doch es hakt noch an der Ablösesumme für den treffsicheren Angreifer.

Doch letztlich blieb der Angreifer, arbeitete professionell und war zur Stelle, wenn er gebraucht wurde. Er hatte auch seine Schwächephasen, doch insgesamt ist Alario ein Torgarant. Seine Statistik spricht für sich. In 163 Einsätzen für Bayer erzielte er 58 Treffer und bereitete 16 vor – in 8014 Minuten Spielzeit. Bei etwa der Hälfte seiner Einsätze kam er als Einwechselspieler in die Partie, 41 Mal wurde er ausgewechselt. Seine Qualitäten sind in der Liga bekannt. Alario ist ein klassischer Strafraumstürmer mit starkem Abschluss und einer gewissen Schlitzohrigkeit, allerdings meist auf Flanken angewiesen und eher schwierig in schnelles Kombinationsspiel zu integrieren.