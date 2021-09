Rechtzeitig zum Topspiel : Lucas Alario und Karim Bellarabi sind einsatzbereit

Leverkusen Die beiden Offensivspieler der Werkself haben in der Länderspielpause an ihrem Comeback gearbeitet. „Sie sind bereit für Teileinsätze“, sagt Trainer Gerardo Seoane.

Die Werkself ist gut in der Saison angekommen, für Karim Bellarabi und Lucas Alario gilt das (noch) nicht. Letzterer zog sich im August bei einer Trainingseinheit einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich zu, sein Teamkollege musste beim 3:0-Sieg in der ersten Pokalrunde bei Lokomotive Leipzig noch vor der Halbzeit vom Platz. Diagnose: Muskelhüllenriss im Oberschenkel. Rechtzeitig zum Topspiel am Samstag gegen Borussia Dortmund (15.30 Uhr) melden sich beide Offensivspieler wieder fit. Trainer Gerardo Seoane ist erleichtert, dass er nun um zwei Optionen reicher ist.