„Bin neugierig auf die Bundesliga“ : Bayer leiht Hudson-Odoi vom FC Chelsea aus

Callum Hudson-Odoi. Foto: AFP/BEN STANSALL

Leverkusen Bayer Leverkusen hat Callum Hudson-Odoi vom FC Chelsea ausgeliehen. Der englische Nationalspieler wechselt für ein Jahr zum Bundesligisten. Mit einem weiteren Flügelspieler will Bayer die Verletzungssorgen kompensieren.

Bayer Leverkusen ist ein echter Coup gelungen. Der Bundesligist verstärkt sich mit Callum Hudson-Odoi vom FC Chelsea. Der englische Nationalspieler wechselt auf Leihbasis für ein Jahr aus der Premier League zur Werkself. Dies gab Bayer am Dienstag nach dem bestandenen Medizincheck des 21-Jährigen bekannt. Eine Kaufoption für die Leverkusener soll es nicht geben.

„Mit Callum Hudson-Odoi haben wir einen schnellen und durchsetzungsfähigen Außenbahnspieler verpflichtet. Er bringt alles mit, um uns sofort weiterzuhelfen“, wird Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes on der Pressemitteilung des Vereins zitiert. „Callum hat weit über 100 Pflichtspiele für Chelsea bestritten, sich in der Premier League und auch in der Champions League bewährt. Mit ihm bekommt unser Angriffsspiel nochmals eine besondere Komponente. Wir freuen uns sehr, dass dieser Transfer geklappt hat.“

Mit der Verpflichtung von Hudson-Odoi reagierte Bayer auch auf die längerfristigen Verletzungen der Offensivspieler (Meniskusriss) und Amine Adli (Schlüsselbeinbruch). Hudson-Odoi, der bei der Werkself die Rückennummer 17 tragen wird, ist als Rechts- und als Linksaußen sowie auch im offensiven Mittelfeld einsetzbar. „Der Wechsel nach Deutschland ist für mich eine total spannende Sache, und mit Bayer 04 Leverkusen kann ich auch noch in der Champions League spielen“, sagte der 21-Jährige. „Diese Kombination ist wirklich attraktiv, und ich bin neugierig auf den Klub, die Fans und die Bundesliga.“ Informationen über seinen neuen Klub habe sich Hudson-Odoi auch bei Chelsea-Teamkollege Kai Havertz geholt, der „nur Gutes“ über Bayer 04 erzählt habe.

Bei Chelsea hat der Flügelspieler unter Teammanager Thomas Tuchel den großen Durchbruch bislang nicht geschafft. In der Saison 2021/2022 erzielte er in 28 Pflichtspielen drei Tore und bereitete sechs Treffer vor. In der laufenden Saison absolvierte er noch keine Partie.

Verlassen wird die Werkself hingegen Iker Bravo. Der Bundesligist verleiht den spanischen U19-Nationalspieler Iker Bravo an den amtierenden Champions-League-Sieger Real Madrid. Der 17-Jährige wechselt für ein Jahr zum spanischen Rekordmeister.