Serie ausgebaut Bayer Leverkusen krönt sich in Augsburg zum Herbstmeister

Trainer Xabi Alonso verzichtete angesichts einer drohenden Gelbsperre im Spitzenspiel am kommenden Samstag in Leipzig auf seinen Abwehrchef Jonathan Tah in der Startaufstellung. Für ihn rückte Robert Andrich in die zentrale Verteidigerposition. Überraschender war hingegen der Bankplatz von Florian Wirtz. Der Kreativspieler blieb aufgrund von Hüftproblemen zunächst unten. Anstatt des 20-Jährigen durfte Adam Hlozek von Beginn an ran.