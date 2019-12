Last-Minute-Sieg in Mainz : Bayer wendet Winterkrise doch noch ab

Glücksbringer mit der Nummer 13: Leverkusens Lucas Alario traf in letzter Minute zum 1:0-Sieg in Mainz. Foto: dpa/Thomas Frey

Mainz Als Rudi Völler vor die Mikrofone trat, war seine Erleichterung spürbar. Nach zuletzt drei Pflichtspielniederlagen in Serie hatte Bayer Leverkusen eine Winterkrise abgewendet – und zwar in letzter Sekunde.

„Korrekterweise muss man sagen, dass wir zur Halbzeit hätten zurückliegen können – oder müssen“, kommentierte Völler das versöhnliche Hinrundenende treffend. Denn Mainz war in den ersten 45 Minuten das klar bessere Team. „Aber danach haben wir es auch mit einem Mann weniger gut gemacht. Das war so, wie ich mir Bayer Leverkusen vorstelle.“ Nun könne er in der Winterpause entspannter auf die Tabelle schauen, betonte der Sportgeschäftsführer: „Wir sind voll dabei. In der Rückrunde müssen wir gegen tief stehende Mannschaften aber ein paar Dinge besser machen. Das ist klar.“