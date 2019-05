Volland nach Bayers fulminanten Schlussspurt : „Die Champions League ist für Leverkusen das Größte“

Berlin Bayer Leverkusen hat dank einer fulminanten Rückrunde eine Punktlandung auf dem vierten Platz geschafft. Spieler und Verantwortlich lassen ihrer Freude darüber freien Lauf.

Die erste Champions-League-Qualifikation seit 2016 ließ nicht nur die Herzen der Bayer-Fans höherschlagen. Auch Spieler und Verantwortliche aus Leverkusen feierten die erfolgreiche Aufholjagd in der Rückrunde, die mit einem 5:1 in Berlin einen passenden Abschluss fand, gebührend. Geschäftsführer Fernando Carro lief mit einer Flasche bayerischem Bier in der Hand durch die Katakomben des Berliner Olympiastadions und herzte gefühlt jeden, der ihm über den Weg lief. Sportdirektor Simon Rolfes lag zu diesem Zeitpunkt bereits im Pool in der Kabine – nassgemacht von den Spielern, die sich nicht hatten nehmen lassen, ihren Sportdirektor in die feucht-fröhlichen Feierlichkeiten einzubeziehen.