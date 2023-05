Emotionaler Abschied Karim Bellarabi feiert letzte Party mit Bayers Fans

Und so bleiben ihm die Erinnerungen an unzählige Spiele, Tore, Erfolge, Rückschläge und den immer wieder von vorne beginnenden Kampf für das nächste Comeback, von dem er sich nie hat entmutigen lassen. Auch wenn seine Karriere in Leverkusen endet, will er sich künftig weiterhin in der BayArena sehen lassen – als Zuschauer. „Es geht sehr zur Sache dort. Die Fans sind superlaut und es macht richtig Spaß, da oben zu stehen. Das war ein geiles Erlebnis“, sagte er nach dem emotionalen Abschied in der Nordkurve. „Ich kann mir vorstellen, in der Zukunft öfters vorbeizuschauen und mit den Fans Gas zu geben.“