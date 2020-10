Fünf Wochen nach dem Wechsel : Kai Havertz sucht noch seinen Platz

Kai Havertz macht sich im Trikot des FC Chelsea warm. Foto: imago images/PA Images/Mike Hewitt via www.imago-images.de

Leverkusen Im Länderspiel gegen die Türkei überzeugt der ehemalige Leverkusener mit zwei Vorlagen – und verstärkt damit den Phantomschmerz bei der Werkself. Doch wie liefen eigentlich seine ersten Wochen beim FC Chelsea?

Eigentlich war es zunächst ein eher unauffälliger Auftritt. Kai Havertz war beim 3:3 gegen die Türkei erst nicht gut im Spiel, steigerte sich aber und bereitete das 1:0 durch Julian Draxler sowie das 2:1 von Florian Neuhaus vor. Dass es für die DFB-Auswahl am Mittwochabend trotzdem nicht für einen Sieg gereicht hat, ist dem Star des FC Chelsea nicht anzukreiden. Stattdessen hat er gezeigt, wie sehr er der Werkself jetzt schon fehlt. Die Mannschaft von Trainer Peter Bosz ist mit drei Punkten aus drei Spielen bei 2:2 Toren enttäuschend in die Saison gestartet. Mit Havertz hat eine gute Portion Kreativität, Spielwitz, Durchschlagskraft und letztlich Qualität Bayer 04 verlassen. Der Phantomschmerz nach dem Rekord-Wechsel hält an.

Seine ersten Wochen in England dürften wie ein Film an dem 21-Jährigen vorbeigezogen sein: neues Land, neue Kultur, neues Team und viele neue Eindrücke. Als teuerster deutscher Spieler der Geschichte wechselte er zum FC Chelsea. Der Werksklub kassierte dafür eine Ablöse, die inklusive etwaiger Boni bei knapp über 100 Millionen Euro liegt. Das ist eine Summe, die auch in der finanziell bisweilen entrückt wirkenden Premier League für Aufsehen sorgt. Der ebenfalls zu den „Blues“ gewechselte Timo Werner wirkt dagegen wie ein Schnäppchen. Der Nationalmannschaftskollege von Havertz kam für „nur“ 53 Millionen Euro von RB Leipzig zu den Londonern.

Für den ehemaligen Leverkusener standen nach seinem Wechsel freilich zunächst einige Interviews an, in denen er in ordentlichem Schulenglisch seine Eindrücke zu verpacken versuchte, von seinem „wahr gewordenen Traum“ schwärmte, Trainer Frank Lampard lobte – und forsche Ziele formulierte. „Ein großes Projekt“ sei der FC Chelsea, sagte Havertz im Klub-TV. Er wolle mit der Mannschaft „so viel wie möglich“ erreichen und große Erfolge feiern: „Wir wollen hier Titel gewinnen.“

Doch der Start bei seinem neuen Arbeitgeber verlief holprig. Gegen Brighton & Hove Albion (3:1) gab er am 14. September ein unglückliches Debüt in der Premier League, leistete sich einige Fehlpässe und wurde nach 80 schwachen Minuten ausgewechselt, beim 0:2 gegen den FC Liverpool eine Woche später blieb er gar zur Pause in der Kabine, nachdem er wie ein Fremdkörper im Spiel der Londoner wirkte. Seine erste Torvorlage für seinen neuen Klub gab er beim 3:3 gegen West Bromwich Albion – und im EFL-Pokal glänzte er gegen den Zweitligisten FC Barnsley, indem er drei Tore zum 6:0-Sieg beisteuerte.

Eine Runde später war indes gegen Tottenham Hotspur Schluss. Chelsea musste sich 5:6 im Elfmeterschießen geschlagen geben. Havertz konnte sich das Aus 90 Minuten lang auf der Ersatzbank anschauen. Vergangenen Samstag folgte ein 4:0-Erfolg gegen Crystal Palace in der Liga, bei dem der 21-Jährige zwar durchspielte, aber ohne Torbeteiligung blieb. Nach vier Spielen rangiert Chelsea mit sieben Punkten auf Rang sieben.