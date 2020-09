Nach Wechsel zu Chelsea : Kai Havertz richtet emotionale Worte an Bayer-Fans

Leverkusen Der Wechsel von Kai Havertz von Bayer Leverkusen zum FC Chelsea ist perfekt. Der 21-Jährige wird damit zum teuersten deutschen Spieler aller Zeiten. Nach der Bekanntgabe richtete Havertz emotionale Worte an die Bayer-Fans und seine Mitspieler.

Bereits am kommenden Wochenende startet die Premier League. Chelsea gastiert aber erst am darauffolgenden Montag (21 Uhr / Sky) in Brighton. Eine lange Vorbereitung bleibt Havertz also nicht. Daher wird er auch nicht mehr zurück zur Nationalelf reisen, die am Sonntag in Basel gegen die Schweiz spielt (20.45 Uhr / ZDF). Havertz soll sich so schnell wie möglich in London akklimatisieren.