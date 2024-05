Bayers Offensivspieler Nagelsmann verzichtet auf Jonas Hofmann im EM-Kader

Mit Bayer Leverkusen erlebt Jonas Hofmann die erfolgreichste Phase seiner Karriere als Profi – und doch begann die Woche mit einer herben Enttäuschung für den 31-Jährigen. Das ist in etwa der Zeitpunkt, an dem Bundestrainer Julian Nagelsmann Spieler kontaktierte, die zwar in der Vorbereitung auf die Europameisterschaft Teil seines Kaders waren, bei dem Turnier aber nicht dabei sein werden. Hofmann hatte zuletzt immer wieder seine Hoffnung betont, dass er dabei ist. Die hat sich nun zerschlagen.