Später Ausgleich : Tahs Kopfball rettet Bayer einen Punkt gegen Union

Berlins Kevin Behrens (M.) köpft den Ball aufs Tor. Foto: dpa/Marius Becker

Leverkusen Beinahe hätte Bayer 04 Leverkusen den Start ins neue Jahr verpatzt: Im Heimspiel gegen Union Berlin muss sich die Mannschaft von Trainer Gerardo Seoane trotz spielerischer Überlegenheit mit einem 2:2 begnügen.

Zum Rückrundenstart gegen den 1. FC Union Berlin ging es für Bayer Leverkusen darum, das missglückte Ende des vergangenen Jahres abzuschütteln. Nur einen Punkt holte die Werkself aus der Englischen Woche vor der Winterpause. So blieb zur Halbzeit der Saison trotz Platz vier ein fader Beigeschmack. Der hält auch 2022 an, denn die Mannschaft von Trainer Gerardo Seoane musste sich gegen die seines Schweizer Landsmannes Urs Fischer mit einem 2:2 (1:1) begnügen. Das vierte Ligaspiel ohne Sieg ist auch angesichts der Ergebnisse der Konkurrenten ein Rückschlag im Kampf um einen Champions-League-Platz.

Bevor die Rückrunde für Bayer begann, wurde es still im Stadion. Das lag nicht nur an der Tatsache, dass Zuschauer aktuell nicht zugelassen sind, sondern vor allem an der Gedenkminute für Willibert Kremer. Die Leverkusener Trainerlegende führte den Werksklub 1979 in die Bundesliga – und etablierte ihn im Oberhaus. Nach einigen weiteren Stationen, unter anderem in Düsseldorf und Braunschweig, arbeitete er vor seinem Ruhestand 2013 noch rund 15 Jahre als Spielerbeobachter für Bayer. In der Nacht auf Heiligabend verstarb er im Alter von 82 Jahren.

Foto: dpa/Marius Becker 16 Bilder Bayer 04 - Union Berlin: die Werkself in der Einzelkritik

Zurück in der Gegenwart erwischten die Gastgeber den besseren Start. Eine erste Annäherung an das Tor von Union gab es von Patrik Schick, der nach einem Pass von Florian Wirtz noch entscheidend von Marvin Friedrich gestört wurde und den Ball neben das Tor setzte (5.). Fünf Minuten später versuchte es der Torjäger mit einem Kopfball nach starker Flanke von Moussa Diaby von rechts, doch Berlins Keeper Andreas Luthe wehrte den etwas zu unpräzisen Abschluss mit dem Oberkörper ab. Wenige Augenblicke später war der Schlussmann bei einem Schuss von Wirtz aus rund 18 Metern zur Stelle (11.), ehe Jonathan Tah noch in der gleichen Minute eine Ecke von Kerem Demirbay zwar wuchtig, aber auch links neben das Tor köpfte.

Bayer hatte in der ersten halben Stunde deutlich mehr vom Spiel und versuchte Berlins berüchtigte Kompaktheit über schnelles Kombinations- und Flügelspiel zu brechen, konnte aber seine fußballerische Überlegenheit nicht in frühe Tore ummünzen. Das erledigte Schick erst kurz vor der Halbzeit, nachdem Diaby bei seinem Vorstoß noch knapp an Luthe scheiterte. Der Tscheche legte viel Kraft und Genauigkeit in seinen Schuss, der Quasi-Abstauber mit links aus spitzem Winkel schlug sicher im oberen rechten Eck ein (38.).

Schicks erstes Tor gegen Union überhaupt brachte Bayer die verdiente Führung, die aber nicht bis zur Halbzeit hielt. Die Gäste kamen aus dem Nichts zum Ausgleich. Zwar parierte Lukas Hradecky noch den Distanzschuss von Christopher Trimmel sowie den Kopfball von Kevin Behrens aus kurzer Distanz überragend, doch beim Nachschuss von Grischa Prömel am rechten Pfosten war der Finne schließlich geschlagen (45.).

Foto: dpa/Bernd Thissen 23 Bilder Die Toptorjäger der Liga

Leverkusens Trainer Gerardo Seoane dürfte mit gemischten Gefühlen in die Kabine gegangen sein. Auf der einen Seite sah er eine über weite Strecken ordentliche bis gute Halbzeit seiner Mannschaft – wäre da nicht das schludrige Abwehrverhalten vor dem Gegentor gewesen. Die zweiten 45 Minuten begannen für Bayer allerdings, wie die ersten aufgehört hatten. Passend zu den Temperaturen schlug Union eiskalt zu – und wieder war es Prömel (49.). Dieses Mal hielt der Berliner seinen Fuß zentral am Fünfmeterraum in einen flachen Pass von Max Kruse, Hradecky hatte keine Chance zur Abwehr.

Berlin war nun deutlich besser in der Partie, Bayer kam durch Schick erst nach rund einer Stunde wieder in die Nähe des Ausgleichs, aber Luthe wehrte den Schuss ab (61.). Auch Paulinho konnte fünf Minuten später nach feinem Spielzug den Schlussmann nicht überwinden. Die Uhr lief nun eindeutig gegen die Rheinländer, die ihre spielerische Linie zwar beibehielten, dabei aber auf Hauptstädter trafen, denen das Verteidigen von knappen Führungen gut liegt. Paulinhos nächster Versuch per Kopfball zwang Luthe erneut zu einer Parade (69.). Allmählich mischte sich Frust in die Angriffsbemühungen der Werkself. Die Köpenicker lauerten auf Konter, gingen dabei aber keine unnötigen Risiken ein.