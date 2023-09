„Habe gemerkt, dass hier etwas entsteht“ Tah freut sich über seinen Verbleib bei Bayer

„Es war eine aktive Entscheidung und ich freue mich, dass ich jetzt hier sein kann“, sagte der Nationalspieler. „Ich habe in der Vorbereitung gemerkt, dass hier etwas entsteht.“ Den Zeitpunkt seiner Entscheidung gegen einen Transfer kann der 27-Jährige nicht mehr definieren. „Ich habe immer gesagt, dass ich weiß, was ich an Bayer habe.“ Der Hunger auf Erfolg sei groß, zudem herrsche eine gewisse Euphorie im Umfeld. „Wir spüren die positive Stimmung, aber der Trainer schaut immer darauf, dass wir nicht so viel darauf hören, was von außen kommt, sondern dass wir selbstkritisch bleiben.“