Zwei Transfers für eine Position : Bayers Plan für hinten rechts steht

Klein, schnell, wendig, dynamisch: Jeremie Frimpong (Mitte) ist ein Rechtsverteidiger offensiver Bauart. Foto: imago images/PA Images/Andrew Milligan via www.imago-images.de

Leverkusen In Jeremie Frimpong und Timothy Fosu-Mensah hat Bayer Leverkusen unlängst zwei Rechtsverteidiger verpflichtet. Die beiden Niederländer spielen zwar auf der gleichen Position, sind aber grundverschiedene Spielertypen.

Wenn Bayer 04 auf Spielersuche geht, ist das Anforderungsprofil klar. Möglichst jung sollen Zugänge sein, hochtalentiert und vor allem: entwicklungsfähig. Jeremie Frimpong vereint all diese Eigenschaften – und noch einige mehr. Entsprechend groß sind die Vorschusslorbeeren, mit denen Sportdirektor Simon Rolfes am Mittwoch den Transfer des 20-jährigen Niederländers begründet hat. „Zukunftsweisend“ sei der Wechsel des Rechtsverteidigers von Celtic Glasgow ins Rheinland. Frimprong selbst beschreibt der 39-Jährige als „technisch stark, außerordentlich schnell“ und mit einem „ausgeprägten Offensivdrang“ ausgestattet.

Ein Argument, für den gebürtigen Amsterdamer, der diverse Jugendteams von Manchester City durchlief, kolportierte elf Millionen Euro auszugeben ist, dass er sich als Profi bereits bewiesen hat. „In den vergangenen anderthalb Jahren konnte sich Jeremie beim absoluten Top-Klub der physisch sehr fordernden schottischen Liga sowie im Europapokal beweisen. Diese wichtigen Erfahrungen bei Celtic Glasgow , vor allem aber seine fußballerischen Fähigkeiten, machen ihn zu einem hochinteressanten jungen Spieler“, lässt sich Rolfes in der Transfermitteilung zitieren. Frimpong ist auch wegen seines Vertrags bis 2025 ohne Frage eine Investition für die kommenden Jahre.

Hinzu kommt, dass bei „Aushilfs-Rechtsverteidiger“ Aleksandar Dragovic die Zeichen auf Abschied stehen. Dem Vernehmen nach will der Österreicher, dessen Vertrag ausläuft, im Sommer bei seinem Herzensverein Roter Stern Belgrad anheuern.

Die beiden Neuen für die Aufgabe hinten rechts sind grundverschiedene Spielertypen. Fosu-Mensah kommt über die Physis, ist für einen Rechtsverteidiger mit 1,85 Metern recht groß, trotzdem aber technisch versiert. Er ist zudem eher defensiv orientiert und kann auch den Posten des Innenverteidigers übernehmen. Frimpong hingegen ist mit seinen 1,75 Metern flink, agil und im Vergleich zu Fosu-Mensah vorwärtsorientierter. Er schaltet sich überaus gerne in die Offensive ein.

Der „lebendige Spielstil“, wie Sportgeschäftsführer Rudi Völler es umschreibt, sei genau das, was Bayer 04 suche: „Solche Spieler passen zu der Art, wie wir auf dem Platz agieren wollen. Wenn Jeremie in den kommenden Jahren seinen Weg so konsequent weitergeht wie bisher, kann er ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft werden.“