Neuer Nachwuchs-Chef Bayer 04 verpflichtet neuen Leiter für die Jugendarbeit

Bresser kommt vom niederländischen Zweitligisten De Graafschap, wo er in den zurückliegenden fünf Jahren als Leiter der Jugendakademie große Erfolge verbuchen konnte. „Er hat dort als Hauptverantwortlicher eine überdurchschnittliche Durchlässigkeit vom Jugendbereich in den Profi-Sektor erreicht“, sagt Sportgeschäftsführer Simon Rolfes. „Mehr als die Hälfte der Lizenzspieler stammen bei De Graafschap aus dem eigenen Nachwuchs – das sind herausragende Werte, die zu großen Teilen auf Jeftas konzeptioneller Arbeit beruhen.“ Das ist exakt der Aspekt, den Bayer schon länger in der eigenen Nachwuchsarbeit verbessern und forcieren will.