Titeltraum kann wahr werden Bayer Leverkusens Weg zum Titel

Nachdem wenige Tage zuvor mit einem 3:1 gegen den SC Paderborn die nächste Runde im DFB-Pokal erreicht wurde, stand eine Woche nach dem Remis gegen den BVB das nächste Auswärtsspiel gegen die Formstarken Stuttgarter an. Auch in der baden-württembergischen Landeshauptstadt geriet die Werkself zunächst in Rückstand, doch wie eine Woche zuvor gegen den BVB folgte der Ausgleich in der zweiten Halbzeit – dieses Mal durch Florian Wirtz (l.). Am Ende stand das zweite Unentschieden in der Liga in Folge für Leverkusen auf dem Papier.