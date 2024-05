34 Ligaspiele ohne Niederlage Bayer Leverkusen ist Deutschlands erster ungeschlagener Meister

Kann es für Bayer noch besser werden? Tatsächlich ja. Am Mittwoch steht in Dublin noch das Endspiel in der Europa League gegen Atalanta Bergamo an (21 Uhr), am Samstag wartet das Pokalfinale in Berlin gegen den 1. FC Kaiserslautern (20 Uhr). Der schwarz-rote Endorphinrausch könnte also noch mindestens noch eine Woche weitergehen und mit dem Triple seinen Höhepunkt finden. Dann hätte Alonsos Team keines der 53 Spiele in dieser Saison verloren und würde diese unglaubliche Serie mit in die nächste Spielzeit nehmen.