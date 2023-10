Leverkusener Lauf Spielintelligenz ist ein wichtiger Teil für Bayers Erfolgsformel

Ein Beispiel ist Jonas Hofmann. Der Nationalspieler ist mit jeweils vier Vorlagen und Toren in sieben Bundesligaspielen in einem bemerkenswerten Formhoch. „Er ist ein superintelligenter Spieler, immer in einer guten Position und trifft fast immer die richtige Entscheidung, was mit dem Ball zu tun ist“, lobte Trainer Xabi Alonso den 31-Jährigen nach dem 3:0 gegen Köln. Für den Gegner sei der ehemalige Mönchengladbacher stets sehr gefährlich. „Er hat die Intuition, in eine gute Position im Strafraum zu kommen.“ Clevere Spieler wie Hofmann oder etwa auch Alejandro Grimaldo, betonte der Coach, „haben unsere Spielqualität sehr, sehr verbessert.“