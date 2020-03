Glasgow Rangers im Gegnercheck : Die Offensive ist das Prunkstück der Schotten

Leverkusen Der Traditionsklub aus Schottland ist am Donnerstag chtelfinal-Hinspielgegner von Bayer Leverkusen in der Europa League. Vor allem im Angriff ist das Team von Trainer Steven Gerrard gefährlich.

Die Mannschaft Der mit Abstand prominenteste Name sitzt beim schottischen Traditionsklub auf der Bank. Die Liverpooler Klublegende Steven Gerrard coacht seit Sommer 2018 die Glasgow Rangers und führt sie in der Liga zurück in die Spitzengruppe. Dort war Stadtrivale Celtic lange unangefochten, nachdem die Rangers 2012 überraschend pleitegingen und zum Viertligisten degradiert wurden. Seit 2016 sind die Blau-Weißen nun wieder in Schottlands höchster Spielklasse dabei und seit drei Jahren jede Saison zweiter hinter den wirtschaftlich wohl uneinholbaren Konkurrenten von Celtic. Große Namen sind bei den Rangers deswegen rar, die Mannschaft ist relativ jung mit wenigen alten Haudegen. Ein solcher ist Jermaine Defoe. Der 37-Jährige spielte noch mit Gerrard (39) bei der englischen Nationalmannschaft zusammen und ist nun nach überstandenen Schmerzen in der Wade wieder eine Option für das Sturmzentrum. Talent Ianis Hagi dürfte dagegen gesetzt sein. Der 21-Jährige ist in Europa durchaus heiß begehrt, gilt als schneller Dribbler und lief bereits mehrfach für Rumäniens Nationalelf auf. Er ist der Sohn des ehemaligen Spielers von Real Madrid und des FC Barcelona, Gheorghe Hagi. Zurückkehren dürften auch die zuletzt angeschlagenen Verteidiger James Tavernier und Mittelfeldspieler Ryan Jack.