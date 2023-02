Vor dem Spiel in Freiburg Bayer hofft auf den Push-Effekt

Wenn Bayers Trainer Xabi Alonso über die Startelf am Sonntag (15.30 Uhr) in Freiburg nachdenkt, steht er vor mehreren kniffligen Fragen. Zum einen sind Jonathan Tah, Piero Hincapie und Amine Adli gesperrt, zum anderen war der 5:3-Sieg im Elfemeterschießen bei der AS Monaco ein Kraftakt, den man binnen weniger Tage nicht wirklich aus den Beinen und Köpfen der Spieler bekommt. Florian Wirtz spielte 115 Minuten und war am Ende von heftigen Krämpfen geplagt, auch Jeremie Frimpong war sichtlich erschöpft bei seiner Auswechslung nach 103 Minuten. Alonso kündigte bereits an, einige Wechsel in seiner Startelf vornehmen zu wollen, denn: „Es ist nicht möglich, immer mit der gleichen Aufstellung zu spielen.“