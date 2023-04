Aufschwung unter Alonso Bayers Höhenflug fängt hinten an

Das war in den vergangenen Jahren zwar auch schon die Forderung verschiedener Trainer, aber in der Praxis sah es oft anders aus. Leverkusen suchte sein Heil vor allem in der Offensive und kompensierte damit etwaige Schwächen in der Defensive. Nur sporadisch gelang es, über 90 Minuten fokussiert zu verteidigen. Bisweilen schien der Grundsatz zu gelten: Hauptsache, ein Tor mehr als der Gegner. Das hat durchaus funktioniert. Vergangene Saison sprang unter Gerardo Seoanes Regie am Ende Platz drei in der Liga heraus – und mit 80 erzielten Toren gar ein neuer Klubrekord.