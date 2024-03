Erkenntnisse aus Baku Bayer hat keine A-Elf, aber A-Spieler

Um das Erlebte aufzuarbeiten und einen Plan für das nächste Ligaspiel am Sonntag (19.30 Uhr/Dazn) gegen Wolfsburg zu entwickeln, hatten Alonso und sein Trainerteam auf dem fünfeinhalbstündigen Rückflug Zeit. Statt Enstpannung stand für den 42-Jährigen und seine Mitarbeiter die Nachbereitung der Partie in Aserbaidschan und die Vorbereitung auf das Duell in der BayArena an – von Reisestress keine Spur. „Wir kennen das, diese Dynamik ist nicht neu für uns“, sagte er. Das gilt in ähnlicher Form auch für seine Profis. „Wir haben genug frische Spieler für Sonntag.“ Wenig verwunderlich erwartet der Coach auch gegen die in diesem Jahr noch sieglosen Niedersachsen ein „hartes Spiel. Aber, ganz klar: Wir wollen gewinnen.“