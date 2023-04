Europa League Bayer hat gegen Saint-Gilloise eine historische Chance

Von den insgesamt vier Aufeinandertreffen im Wettbewerb hat der aktuelle Tabellendritte der Bundesliga nur eins gewonnen – das Rückspiel in der Gruppe. Dazu gab es ein 0:1 im ersten Vergleich sowie in der K.o.-Runde das 3:3 in Berlin und 0:3 in der Arena des RSC Anderlecht, der Ausweichspielstätte der Belgier, weil das eigene Stadion nicht den Uefa-Kriterien entspricht. Bayers Aufgabe in der Runde der letzten acht Mannschaft hat es also in sich, auch wenn viele Fußballfans den Namen des Gegners in dieser Saison zum ersten Mal gehört haben dürften.