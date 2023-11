Bayers Profis auf Länderspielreise Grimaldo glänzt bei Debüt – Entwarnung bei Frimpong

Für Alejandro Grimaldo ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Bei Spaniens 3:1 gegen Zypern stand er in der Startelf und feierte sein Debüt für die Nationalmannschaft seines Heimatlandes. In dem EM-Qualifikationsspiel bereitete der 28-Jährige das 2:0 vor. Der Profi von Bayer Leverkusen knüpfte also nahtlos an seine bisherigen Leistungen – 14 Scorerpunkte in 17 Spielen – beim Werksklub an. Das EM-Ticket hatte Spanien bereits gelöst.