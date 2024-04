Topspiel gegen Stuttgart Alonso ist unbesorgt wegen Xhakas Sperre

In einer von umsichtigem Belastungsmanagement geprägten Saison gab es ein paar Spieler, denen Trainer Xabi Alonso äußerst selten eine Verschnaufpause gegönnt hat. Jonathan Tah ist als Chef der Abwehr einer der Dauerbrenner, Florian Wirtz als kreativer Kopf des Angriffs, Alejandro Grimaldo als einer der Topscorer. Auf die Einsatzzeiten von Granit Xhaka kommen aber selbst die drei Leistungsträger nicht. Der Schweizer stand bislang in jedem Ligaspiel in der Startelf. Am Samstag (18.30 Uhr) wird das gegen den VfB Stuttgart nicht der Fall sein, denn beim 1:1 in Dortmund sah der Mittelfeldstratege seine fünfte Gelbe Karte.