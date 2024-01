Bayers Stürmer fällt lange aus Granit Xhaka macht Victor Boniface Mut

„Wir haben ihn heute morgen noch gesehen, er war kurz bei uns in der Kabine“, sagte Xhaka nach der Einheit am Dienstag. „Die Verletzung ist sehr schade für ihn. Beim Afrika-Cup spielen zu dürfen, ist sicher sein Traum, der jetzt leider noch nicht in Erfüllung gegangen ist.“ Der Mittelfeldroutinier macht seinem Teamkollegen Mut: „Verletzungen gehören im Sport dazu. Er weiß, dass er uns bei sich und an seiner Seite hat. Hoffentlich kommt er noch stärker zurück als vorher.“ Das dürfte indes nicht einfach werden, denn mit zehn Toren und sieben Vorlagen in 16 Ligaspielen ist Boniface einer der Leistungsträger der bisherigen Saison.