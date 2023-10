Anführer und Antreiber Granit Xhaka ist Bayers Nebenkapitän

In der Tat gibt es an dem neunten Sieg im zehnten Pflichtspiel dieser Saison nicht viel zu kritisieren. Die Chancenverwertung war vielleicht ein Manko, aber sonst? Wettbewerbsübergreifend bleibt Leverkusen ungeschlagen, der einzige Punktverlust in der ansonsten makellosen Saison war das 2:2 beim FC Bayern. „Wir müssen aufpassen, dass wir am Boden bleiben, aber dafür haben wir gute Charaktere im Team. Es passt momentan, aber wir müssen weiterarbeiten. Anders geht es nicht“, betonte Hradecky.