Klartext vom Bayer-Coach : Seoane übt Selbstkritik und will Vorbild sein

Leverkusens Trainer Gerardo Seoane beobachtet das Spiel. Foto: dpa/David Inderlied

Leverkusen Bayer Leverkusens Trainer spricht nach dem Pokal-Aus über seine Enttäuschung. Am Samstag empfängt er mit der Werkself Wolfsburg in der BayArena. Ein Fragezeichen steht hinter einem Einsatz von Lucas Alario.

Der Optimismus unter dem Bayer-Kreuz hat in den vergangenen Wochen gelitten. Erst die Pleite im Top-Spiel gegen die Bayern, dann die beiden Unentschieden in Sevilla sowie Köln, und nun das Pokal-Aus vor eigenem Publikum gegen den klassentieferen KSC: Gerardo Seoane macht keinen Hehl aus seiner Unzufriedenheit. Vor der Partie an diesem Samstag (15.30 Uhr/BayArena) gegen den VfL Wolfsburg sagt der Coach: „Ich bin wie alle enttäuscht und auch ein bisschen frustriert.“

Wie schon nach dem verspielten Derbysieg in der Domstadt hatte sein Team gegen Karlsruhe eine ganze Reihe an guten Gelegenheiten sträflich ausgelassen. „Das Ausscheiden wäre nicht nötig gewesen, hätten wir unsere vielen Torchancen effizienter genutzt“, betont Seoane. Die Startelf des Werksklubs (23,9 Jahre) war im Schnitt mehr als vier Jahre jünger als die des KSC (28,1). Ihm sei erneut klar geworden, dass die Werkself zwar „riesiges Potenzial“ besitze, aber extreme Ausschläge bei einem so jungen Kader vorkommen könnten. Er warb daher um Geduld. „Wir haben noch viel Arbeit vor uns – sowohl individuell, aber auch als Mannschaft.“ Das gelte für den technischen, taktischen und mentalen Bereich gleichermaßen.

Info So könnte die Werkself gegen Wolfsburg spielen Tor Hradecky Abwehr Frimpong, Tah, Tapsoba, Hincapie Mittelfeld Andrich, Demirbay – Adli, Wirtz, Paulinho Sturm Alario

Die Kritik nach dem Ausscheiden im Pokal sei nach der Meinung des Fußballfachmanns, der an diesem Samstag seinen 43. Geburtstag feiert, dennoch berechtigt gewesen. „Wir fühlen uns alle dafür verantwortlich.“ Positiv hob der Schweizer hervor, dass seine Mannschaft nach den Ausfällen von Patrik Schick und Lucas Alario auch ohne echten Mittelstürmer viele Torchancen kreiert habe. Das spreche für die Qualität und Variabilität im Team. Nun benötige es beim Abschluss aber noch mehr „Genauigkeit statt Kraft“. Was Einsatz, Laufbereitschaft und Solidarität betrifft, machte Bayers Trainer seiner Mannschaft keinen Vorwurf.

„Es gibt ein paar Widerstände, die wir bewältigen müssen und wenn wir da rauskommen, dann wird die Mannschaft auch wieder an die guten Leistungen anknüpfen“, ist der Trainer sicher. Von den guten Ergebnissen zu Beginn der Spielzeit habe er sich derweil nicht blenden lassen. „Wir haben von Anfang an kritisch hingeschaut. Das ist auch meine Arbeitsweise: Trotz guter Resultate ehrgeizig bleiben und selbstkritisch sein – so versuche ich es auch der Mannschaft vorzuleben, damit sie ebenfalls diese Mentalität bekommt.“