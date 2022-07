Zuversicht bei Bayers Coach : Seoane setzt in Elversberg auf den Lerneffekt

Bayer Leverkusens Trainer Gerardo Seoane gibt an der Seitenlinie Anweisungen. Foto: imago images/Michael Taeger

Leverkusen Die Saison startet für Bayer Leverkusen mit dem Pokalspiel beim Drittligisten SV Elversberg. Trainer Gerardo Seoane betont, dass sein Team aus den K.o.-Pleiten der Vorsaison gelernt hat.

Die Werkself kann selbstbewusst in die Saison gehen. Mit einem Tor-Rekord sicherte sich die Mannschaft von Gerardo Seoane in der Vorsaison Platz drei in der Liga, die Rückkehr in die Champions League war das oberste Ziel und wurde erfüllt. Einen Haken hatte das erste Jahr unter der Regie des Trainers allerdings: Aus den K.o.-Wettbewerben verabschiedete sich Bayer früher als geplant. Im DFB-Pokal war in der zweiten Runde gegen den Zweitligisten Karlsruher SC Schluss, in der Europa League im Achtelfinale gegen Atalanta Bergamo. Das sind Erfahrungen, die nach Einschätzung des Schweizers sein Team vorangebracht haben – und die sich am Samstag (15.30 Uhr) beim Drittligisten SV Elversberg nicht wiederholen sollen.

„K.o.-Spiele sind das Schwierigste im Fußball“, sagt Seoane mit Blick auf die erste Runde im Pokal, mit der die Werkself in die neue Saison startet. „Man hat nur die eine Chance und muss an diesem Tag die maximale Leistung abrufen.“ Je nachdem, in welcher Phase eine Mannschaft gerade stecke, könne daraus indes eine Situation entstehen, die zu einer Niederlage gegen vermeintlich schwächere Gegner führe. „Aus den Spielen gegen Karlsruhe und Bergamo nehmen wir viel mit. Die Mannschaft hat von der Erfahrung extrem profitiert – auf eine sehr schmerzhafte Art“, betont Seoane.

Info So könnte Bayer 04 in Elversberg spielen Tor Hradecky Abwehr Frimpong, Tah, Tapsoba, Bakker Mittelfeld Demirbay, Andrich – Diaby, Azmoun, Hlozek Sturm Schick

Damit es in Elversberg nicht zu der nächsten bösen K.o.-Überraschung kommt, sollten die Leverkusener von der ersten Minute an hellwach sein. Denn die Saarländer sind auf dem Papier zwar Außenseiter, gehen aber beflügelt vom Aufstieg und einem 5:1-Sieg zum Ligastart bei Rot-Weiss Essen extrem motiviert in die Partie gegen den Bundesligisten. „Sie sind in diesem Jahr noch ungeschlagen“, beschreibt Bayers Coach die starke Serie der Elversberger. „Das zeugt davon, dass sie Qualität haben – sowohl im Kader, aber auch von der Spielidee her. Das ist eine Mannschaft, die aktiv mitspielen will und im Verbund sehr gut verteidigt. Wir haben uns ihre Spiele angeschaut.“

Dabei dürfte Seoane und den Analysten des Werksklubs nicht entgangen sein, wie gut ausbalanciert der Ansatz von Trainer Horst Steffen ist. Elversberg erzielte in der Vorsaison nicht nur beeindruckende 79 Tore, sondern kassierte auch lediglich 29. Dass sich der Außenseiter gegen den Champions-League-Teilnehmer zurückzieht, mauert und auf Fehler lauert, erwartet Bayers Coach nicht. „Sie sind eingespielt und haben sich eine Spielidee erarbeitet, von der sie nicht groß abweichen werden, weil sie ihre Stärke ist.“

Lesen Sie auch Dienstältester Profi : Darum setzt Bayer immer noch auf Karim Bellarabi