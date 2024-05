Meisterparty in Leverkusen Bayer genießt den Moment

Gemeint sind die beiden Endspiele am Mittwoch in der Europa League gegen Atalanta Bergamo und am Samstag im DFB-Pokal gegen Kaiserslautern. „Es ist sehr besonders für mich nach so vielen Jahren und so vielen Spielen in Leverkusen endlich etwas hochheben zu können“, sagte Jonathan Tah. Seit 2015 trägt der das Trikot der Werkself. „Das fühlt sich unheimlich gut an und ich bin stolz, dass ich ein Teil davon sein kann.“