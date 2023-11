Bayers Serie geht weiter Leverkusen geht gestärkt ins Fernduell mit München

Am Samstag geht Bayers Fernduell mit dem FC Bayern in der Liga weiter. Während Leverkusen seine Serie von wettbewerbsübergreifend 14 Spielen ohne Niederlage in Hoffenheim (15.30 Uhr) fortsetzen und Platz eins verteidigen will, treten die beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken aus dem Pokal ausgeschiedenen Verfolger aus München zum Topspiel in Dortmund an (18.30 Uhr). Patrik Schick wird dabei nur zuschauen können. Bayers schon beim SVS fehlender und gerade erst von seinen Adduktorenproblemen genesener Torjäger hat sich eine Wadenverletzung zugezogen und fällt voraussichtlich bis Ende November aus.