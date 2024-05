Alles spricht für die Werkself Bayer geht als klarer Favorit ins Rückspiel

Um auch im dritten Jahr in Serie in einem europäischen Endspiel zu stehen, muss die AS Rom am Donnerstag (21 Uhr/RTL) etwas schaffen, was in dieser Saison noch keinem Team gelungen ist: Bayer Leverkusen bezwingen – und das auch noch deutlich. Nach dem 2:0-Sieg der Werkself im Hinspiel des Europa-League-Halbfinals spricht vor dem entscheidenden Aufeinandertreffen in der BayArena alles für die Rheinländer. Sie stehen kurz vor dem Ziel, das erste internationale Finale seit dem verlorenen Champions-League-Endspiel 2002 gegen Real Madrid zu erreichen.