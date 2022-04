Seoane gegen Magath : Treffen der Trainer-Generationen

Leverkusen Rund 25 Jahre Erfahrung liegen zwischen Bayer Leverkusens Trainer Gerardo Seoane und Felix Magath, der den notorischen Krisenklub Hertha BSC in der Liga halten soll. Gegen den Werksklub gibt er seinen Einstand an der Seitenlinie.

Wenn am Samstag um 15.30 Uhr das Spiel Bayer Leverkusen gegen Hertha BSC angepfiffen wird, kommt es an der Seitenlinie zu einem Treffen der Generationen. Auf der einen Seite steht Gerardo Seoane (43), der mit der Werkself den nächsten Schritt Richtung Champions League machen will, auf der anderen Felix Magath (68), der mit Berlin auf der Mission Klassenerhalt ist.