Bayer bei den Bayern : Duell der angezählten Trainer

Leverkusen Bayer 04 Leverkusen und der FC Bayern München treffen sich an diesem Freitag (20.30 Uhr/Dazn) zum Top-Krisengipfel. Beide Coaches benötigen Punkte – und zwar schnell.

Einblicke in seine Gefühlswelt lässt Gerardo Seoane nicht zu. Bei der Frage, ob die Englische Woche, die an diesem Freitag (20.30 Uhr/Dazn) mit dem Spiel beim FC Bayern München beginnt, eine der Wahrheit für den Trainer von Bayer Leverkusen ist, bleibt der Schweizer kryptisch: „Natürlich liegt in den Resultaten immer auch ein gewisser Zusammenhang mit der Kontinuität eines Coaches.“ Im „Business High-Level-Sport“ sei jedes Spiel „maximal wichtig“.

„Es waren offene, klare Gespräche, auf einer sachlichen und konstruktiven Ebene“, beschreibt Seoane den Austausch mit seinen Vorgesetzten, freilich ohne inhaltlich allzu viel preiszugeben. „Es ging darum, wie wir weitermachen wollen und welche Punkte wir besser machen müssen. Jetzt heißt es: weiter geht’s!“ Ein Problem der Leverkusener ist die Effektivität. In der Vorsaison glänzte Bayers Offensive mit einem Klubrekord von 80 Treffern. Das kaschierte etwaige Schwächen in der Abwehr. Diese Durchschlagskraft fehlt aktuell, während die defensiven Schwächen weiterhin regelmäßig zu sehen sind.

Fehlende Effizienz vor dem gegnerischen Tor haben der Werksklub und der Rekordmeister aktuell gemeinsam. Als beide Mannschaften vor ziemlich genau einem Jahr aufeinandertrafen, war es das Duell Erster gegen Zweiter. Nun heißt es Fünfter gegen Fünzehnter. München hat seit vier Partien in der Liga nicht mehr gewonnen – ein geradezu unerhörter Zustand in der erfolgsverwöhnten Hauptstadt Bayerns. Seoanes Pendant Julian Nagelsmann geht ebenfalls angezählt in das unabhängig vom Tabellenplatz nach wie vor klangvolle Duell. „Dass mich die letzten zwei Wochen total kalt lassen, wäre gelogen, ich spüre die Verantwortung für die Situation, weiß aber auch, dass ich nicht für alles verantwortlich bin“, sagt Nagelsmann. Rücktrittsgedanken habe er zu keinem Zeitpunkt gehegt. Stattdessen blicke er positiv in die Zukunft: „Wir haben noch einiges im Köcher.“ Allerdings sei klar, dass sein Team derzeit nicht dem Anspruch des FC Bayern gerecht werde.