Noch nie ein 0:0 : Bayer gegen Eintracht garantiert Tore

Peter Bosz erklärt an der Seitenlinie gestenreich, was er von seinen Spielern sehen will. Foto: dpa/Federico Gambarini

Leverkusen Noch nie blieb ein Bundesligaspiel zwischen Frankfurt und Leverkusen ohne Treffer. Am Freitag kommt es zum 69. Aufeinandertreffen in der Liga.

Julian Baumgartlinger sieht seine Zukunft weiterhin bei Bayer Leverkusen. Der 31-jährige Mittelfeldspieler und Kapitän der österreichischen Nationalmannschaft verlängerte seinen ursprünglich bis Juni 2020 laufenden Vertrag um ein Jahr. Sportdirektor Simon Rolfes sieht Baumgartlinger als „extrem lauf- und zweikampfstarken Spieler. Auf Julian ist Verlass, und mit seiner top-professionellen Einstellung spielt er eine bedeutende Rolle – auch neben dem Platz.“ Darauf wird es auch am Freitag in Frankfurt ankommen, wenn Bayer auf die Eintracht trifft (20.30 Uhr/DAZN).

Leverkusen kann zumindest für eine Nacht die Tabellenführung erobern. Das ist freilich auch Trainer Peter Bosz bewusst. „Wir wollen jedes Spiel gewinnen – auch gegen Eintracht Frankfurt“, sagt der Niederländer und fügt hinzu: „Wenn wir dann Erster sein sollten, ist das ein schöner Moment. Aber nicht mehr.“ Für Bosz und sein Team geht es in Frankfurt vor allem darum, sich im oberen Tabellendrittel festzubeißen. Zwei Punkte liegt Bayer auf Platz sieben hinter Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach. Über fünf Jahre ist es her, dass die Werkself auch am Ende eines Spieltags Spitzenreiter war: Nach dem geglückten Start in die Saison 2014/2015.