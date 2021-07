Bayer-Profi Kerem Demirbay im Interview : „Die Europa League ist nicht genug“

Exklusiv Zell am See/Kaprun Im Trainingslager von Bayer Leverkusen spricht der 28-jährige Kerem Demirbay über seine Rolle als Führungsspieler, den Umgang mit Kritik und seinen Erfolgshunger.

Herr Demirbay, mit insgesamt fünf Toren und neun Vorlagen haben Sie in der vergangenen Saison rein statistisch einen Schritt nach vorne gemacht. Wie bewerten Sie die eigene Leistung im zweiten Jahr bei Bayer 04?

Kerem Demirbay Wir haben unser Saisonziel nicht erreicht. Das heißt, dass ich mehr von mir erwarten muss. Ich habe 14 Scorerpunkte gesammelt und im Schnitt 60 Minuten gespielt. Das ist nicht so schlecht. Dennoch will ich besser werden – jeder von uns muss besser spielen als in der vergangenen Saison. Wir müssen in die Champions League. Da gehören wir hin. Nur darum geht es. Die Europa League ist nicht gut genug.

INFO Sieben Tore in 77 Pflichtspielen für Bayer Bisherige Klubs Borussia Dortmund II, Hamburger SV, 1. FC Kaiserslautern, Fortuna Düsseldorf, TSG Hoffenheim, Bayer 04 Spiele für Leverkusen 77 (7 Tore, 20 Vorlagen)

Sie haben selbst schon betont, dass Sie nicht wirklich Lust auf die Europa League haben.

Demirbay Lust ist natürlich das falsche Wort. Wir sind dabei und darum werden wir alles reinhauen, um weit zu kommen. Aber ein Klub wie Bayer 04 gehört in die Champions League. Deswegen bin ich hierher gewechselt. Leverkusen hat nicht in der Europa League zu spielen. Wir müssen wieder eine Selbstverständlichkeit reinbringen, Spiele zu gewinnen. Man kann auch mal schlecht spielen. Wenn man am Ende 1:0 gewinnt und drei Punkte mitnimmt, ist das kein Problem. Es geht immer nur darum, Erfolg zu haben.

Heißt das, dass Leverkusen als Mannschaft noch ergebnisorientierter denken und handeln muss?

Demirbay Wir werden unseren Fußball nicht ändern. Der ist unser höchstes Gut. Wir haben klasse Einzelspieler aber auch als Mannschaft eine enorme Qualität. Natürlich ist es nicht unser Anspruch, sich gegen weniger ambitionierte Vereine hinten reinzustellen und eine Führung über die Zeit zu bringen. Aber wenn es mal so kommt und Sinn macht, dann passen wir unseren Plan eben an.

Sportdirektor Simon Rolfes und der neue Trainer Gerardo Seoane haben zuletzt häufig davon gesprochen, dass sie von einigen Spielern erwarten, noch mehr Führungsaufgaben zu übernehmen. Fühlen Sie sich angesprochen?

Demirbay Ich will der Mannschaft helfen, Verantwortung übernehmen und das Team führen. Das will und das werde ich tun. Ein Führungsspieler kann diese Rolle aber nur einnehmen, wenn er Leistung bringt. Macht er das nicht, kauft ihm das niemand ab. Natürlich unterstütze ich die Mannschaft auch, indem ich rede. Aber am Ende geht es nur um die Leistung auf dem Rasen. Ich will der Mannschaft mit meinen Fähigkeiten und meiner Persönlichkeit helfen.

Sie sind nach wie vor der Rekordtransfer des Werksklubs. Haben Sie den Eindruck, dass dieser Umstand dazu führt, dass Ihre Leistungen zu kritisch gesehen werden?

Demirbay Ja, sicherlich. Doch das ist auch völlig normal. Aber – und das meine ich nicht despektierlich: Es ist mir vollkommen egal. Ich kann und will es ausblenden, von Menschen bewertet zu werden, mit denen ich nicht wirklich etwas zu tun habe. Wenn mein Trainer mir sagt, dass ich mehr machen muss, nehme ich mir das zu Herzen. Wenn ein Mitspieler in der Halbzeit zu mir kommt und sagt, dass ich nicht zurückgelaufen bin, nehme ich mir das zu Herzen. Wenn Rudi Völler, Fernando Carro oder Simon Rolfes mit mir über meine Leistung reden wollen, nehme ich mir das zu Herzen. Alles andere spielt für mich keine Rolle.

In der Bundesliga haben alle Top-Klubs den Trainer gewechselt. Glauben Sie, dass sich die Kräfteverhältnisse verschieben?

Demirbay Lassen wir Bayer 04 jetzt mal außen vor: Von den restlichen Spitzenklubs hat Bayern München hat meiner Meinung nach den besten Trainer geholt.

Bei der TSG Hoffenheim sind Sie unter Julian Nagelsmann deutscher Nationalspieler geworden.

Demirbay Ich bin der größte Fan von Julians Menschlichkeit – unabhängig davon, dass er ein Fußballgenie ist. Er kitzelt das Maximum aus jedem Spieler heraus – fußballerisch und auch menschlich. Er ist überragend. Ich kann daher Brief und Siegel darauf geben, dass die Bayern definitiv nicht schlechter mit ihm werden. Aber: Auch wir werden besser, weil wir in die Champions League wollen und ebenfalls einen sehr guten Trainer haben.

Mit 28 Jahren haben Sie viel erlebt, waren bei einem halben Dutzend Klubs, sind 2017 Confed-Cup-Sieger geworden. Welchen Rat können Sie Nachwuchsspielern mitgeben?

Demirbay Unsere jungen Spieler sollten jeden Tag dafür dankbar sein, dass sie in diesem Alter schon mit ins Profi-Trainingslager fahren dürfen. Sie müssen in jeder Einheit alles geben, denn nur so geht es. Dass sie Qualität mitbringen, sieht jeder. Aber der Unterschied zwischen kicken können und auf dem Platz ein Krieger zu sein, ist riesengroß. Das geht nur mit harter Arbeit.

Als Jugendlicher sind Sie jeden Tag mit dem Fahrrad 12,3 Kilometer von Gelsenkirchen-Buer zum Training nach Wattenscheid gefahren.

Demirbay Ich war ungefähr zehn Jahre alt, da wusste ich, dass ich mehr machen muss als alle anderen. Als Jugendlicher habe ich dann darauf bestanden, ein Fahrrad zu bekommen, weil ich meinen Eltern die 20 Euro im Monat für die Straßenbahn sparen wollte.

Sie gelten als nachdenklich. Worüber können Sie lachen?