Argentinier der Erste in Bayers Trainingslager : Für Exequiel Palacios beginnt ein neues Kapitel

La Manga Der argentinische Winterzugang der Werkself ist am Samstagvormittag in La Manga eingetroffen – noch vor dem Rest der Mannschaft. Um 16 Uhr wird Exequiel Palacios wohl bereits mit dem Team trainieren.

Seine Zeit bei River Plate Buenos Aires war für Exequiel Palacios überaus erfolgreich. Der 21-Jährige hat mit dem Traditionsklub 2019 den argentinischen Pokal sowie 2018 die Copa Libertadores, eine Art südamerikanische Champions League, gewonnen. Nun beginnt indes ein neues Kapitel in der noch jungen Karriere des Mittelfeldspielers – in der Bundesliga bei Bayer Leverkusen.

Rund 17 Millionen Euro hat sich der Bundesligist den Argentinier kosten lassen, der seine Laufbahn in der Jugend von an River Plate Buenos Aires begann, mit starken Leistungen schnell auf sich aufmerksam machte, früh das Interesse unter anderem von Real Madrid auf sich zog, sich dann aber einen Wadenbeinbruch zuzog und bis April 2019 pausieren musste. Nun hat sich Leverkusen nach langen Verhandlungen mit River Plate die Dienste des argentinischen Nationalspielers gesichert. Sein Vertrag läuft bis 2025.

Begleitet von Carlos Sobarzo, dem Leiter für Integrationsmaßnahmen von Bayers Lizenzspielern, traf der Argentinier am Vormittag in La Manga ein. Zuvor hat er eine halbe Weltreise hinter sich gebracht. Von Buenos Aires aus ging es zunächst im Flugzeug nach Madrid, dann weiter nach Alicante und schließlich im Kleinbus ins etwa 130 Kilometer entfernte La Manga, wo er sich mit der Werkself an der Ostküste Spaniens auf die Rückrunde vorbereiten wird .

Der Trainer der Werkself freut sich auf den argentinischen Zugang. „Gute Spieler sind bei uns immer willkommen“, sagte er bereits beim Trainingsstart am Freitag in Leverkusen. „Ich hoffe, dass er uns schnell helfen kann.“ Allerdings müsse freilich auch berücksichtigt werden, dass sich der 21-Jährige erst an sein neues Team, die neue Sprache und letztlich seine neue sportliche Heimat gewöhnen müsse. „Das Beispiel Moussa Diaby hat gezeigt, dass so etwas Zeit braucht“, betonte Bosz.