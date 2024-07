Vor Bayer Leverkusens Trainingslager Fünf Lehren aus dem ersten Test der Werkself

Leverkusen · Während einige Profis von Bayer 04 noch etwas brauchen, um in Form zu kommen, zeigen sich andere beim Testspielsieg in Essen bereits in guter Verfassung. Ein Stürmer fiel auch ohne Torerfolg besonders auf – ebenso ein Zugang.

28.07.2024 , 15:00 Uhr

Leverkusens Victor Boniface (l.) lässt sich nicht von Essens Eric Voufack am Abschluss hindern. Foto: Imago/Kirchner-Media/TH